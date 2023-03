Fahrer fährt mit 113 statt 50 Stundenkilometern: Fahrverbot

Drei Monate Fahrverbot und etwa 700 Euro Geldstrafe drohen laut Polizei einem 45 Jahre alten Autofahrer, der in Vorpommern ertappt wurde. Das Fahrzeug des Mannes wurde am Donnerstagabend mit 113 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 111 in Lühmannsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) gemessen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Erlaubt waren 50 Stundenkilometer.

Lühmannsdorf (dpa/mv). Drei Monate Fahrverbot und etwa 700 Euro Geldstrafe drohen laut Polizei einem 45 Jahre alten Autofahrer, der in Vorpommern ertappt wurde. Das Fahrzeug des Mannes wurde am Donnerstagabend mit 113 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 111 in Lühmannsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) gemessen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Erlaubt waren 50 Stundenkilometer.

Eine triftige Begründung für seine Eile in Fahrtrichtung Insel Usedom hatte der Mann mit seinem 400-PS-Fahrzeug nicht, wie es hieß. Neben den Sanktionen müsse er auch mit zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

