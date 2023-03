Busse und Straßenbahnen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben von Verkehrsunternehmen nicht vom bundesweiten Verkehrswarnstreik am Montag betroffen. Das teilten die Unternehmen am Freitag mit. In Rostock verkehren demnach auch die Warnow-Fähren und die Molli-Bahn, nicht aber die S-Bahn.

Kein Warnstreik Busse und Straßenbahnen in MV fahren am Montag

Schüler, die auf bestreikte Verkehrsmittel angewiesen sind, müssen laut Bildungsministerium am Montag nicht in der Schule erscheinen. Sie seien entschuldigt. Die Eltern wurden am Freitag gebeten, die Schule informieren, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten haben, am Montag rechtzeitig oder überhaupt zur Schule zu gelangen.

Mit einem großangelegten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi am kommenden Montag bundesweit große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen ist in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene.

