Rügenbrücke Samstag zeitweise gesperrt

Stralsund (dpa/mv). Wegen einer Demonstration mit Autokorsos gegen das vor Rügen geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) wird die Rügenbrücke am Samstag zeitweise gesperrt. In der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr müssten Autofahrer auf den Rügendamm ausweichen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen am Freitag. Die Demonstranten wollten von Bergen auf Rügen und Stralsund aus starten. Ihres Wissens sei die Rügenbrücke letztmalig 2018 für eine Versammlung gesperrt worden, sagte die Sprecherin.

Der Anmelder sei dazu angehalten, nach 14.00 Uhr die Brücke wieder zu räumen. Die Versammlung werde von der Polizei begleitet. Der Zeitraum der Versammlung war verschoben worden, damit er in eine Zeit fällt, in der die Brücke des Rügendamms nicht für den Schiffsverkehr hochgezogen ist. Auf der Rügenbrücke soll nach Aussage der Sprecherin zudem einer der drei Fahrstreifen etwa für Rettungswagen frei bleiben. Nach dpa-Informationen hat der Anmelder der Aktion in der Vergangenheit vor allem Montagsdemos angemeldet, etwa im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

