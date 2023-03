Auto überschlägt sich: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B105 in Stepenitztal (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 21-Jährige hatte am Mittwochabend bei einem Überholmanöver die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Die Feuerwehr, die zufällig am Unfallort vorbeigefahren war, konnte die Frau schnell aus ihrem Wagen retten, wie es hieß. Die Strecke wurde für rund zwei Stunden gesperrt.