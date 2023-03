Mann soll Jungen angelockt und missbraucht haben

Im Prozess gegen einen 62-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wird am Donnerstag am Landgericht Neubrandenburg voraussichtlich das Urteil gesprochen. Es ist der dritte Verhandlungstag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus Stavenhagen (Mecklenburgsiche Seenplatte) vor, Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren mit Videospielen zu sich in die Wohnung gelockt zu haben - um sie zu sexuellen Handlungen zu nötigen oder mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben. Insgesamt geht es um neun Fälle in den Jahren 2020 und 2021.