Mit Schülern besetzter Bus und Auto kollidieren

Ein mit Schülern besetzter Bus und ein Auto sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch miteinander zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es keine Verletzten gegeben haben, wie eine Polizeisprecherin am Morgen in Neubrandenburg sagte. Der Unfall hatte sich am Morgen auf einer Landstraße zwischen Klein Zastrow und Dersekow südwestlich von Greifswald ereignet. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.