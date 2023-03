Staatskanzlei streitet russischen Einfluss auf Handeln ab

Die Staatskanzlei in Schwerin hat erneut eine direkte Einflussnahme des russischen Staatskonzerns Gazprom auf das Regierungshandeln über dessen Tochterunternehmen Nord Stream 2 abgestritten. „Die Landesregierung hat ihre Entscheidungen immer eigenständig getroffen. Die Ministerpräsidentin und ihre Landesregierung haben sich damals aus voller Überzeugung für den Bau der Ostseepipeline eingesetzt“, erklärte Regierungssprecher Andreas Timm am Dienstag in Schwerin.