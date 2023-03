Fußballfans bewerfen Jugendliche mit Böller

Eine Gruppe von Fußballfans hat am Bahnhof in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Böller auf drei Jugendliche geworfen. Zuvor hätten die Männer nach einem Fußballspiel am Sonntag drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren beleidigt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. In einer Tunnelunterführung warfen sie dann einen Böller hinter den Jugendlichen her. Bei zwei jungen Frauen aus der Gruppe kam es durch den lauten Knall zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Fußballfans des SV Waren 09 fuhren dann mit dem Zug nach Stralsund und wurde dort von der Bundespolizei gestellt.