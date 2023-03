Auftaktveranstaltung in Schwerin für Wochen gegen Rassismus

Die bundesweiten Wochen gegen Rassismus werden in diesem Jahr erstmals in Schwerin feierlich eröffnet. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag (17.00 Uhr) im Schloss statt, dem Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Mit rund 4000 Veranstaltungen und Mitmachangeboten beteiligen sich Kommunen, Schulen und Vereine in ganz Deutschland. Die Spanne reicht von Diskussionsrunden über Projekttage und Fotoausstellungen bis hin zu Workshops und Planspielen. Dabei werden die bis heute anhaltenden Probleme durch Diskriminierung und Ausgrenzung thematisiert. Die Aktionen bis zum 2. April stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Misch Dich ein“.