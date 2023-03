E-Auto der Post entzündet sich: 750.000 Euro Schaden

Ein Zustellfahrzeug der Post mit Elektroantrieb ist in Flammen aufgegangen und hat einen Schaden von rund 750.000 Euro verursacht. Der Brand war am späten Freitagabend in einem Gewerbegebiet in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich dann auf andere Postautos sowie das Vordach eines Verteilzentrums aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauerten am Samstagmorgen an. Wegen des beträchtlichen Schadens könne es in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen bei der Postzustellung kommen, teilte die Polizei weiter mit. Paket- und Briefsendungen seien bei dem Feuer aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.