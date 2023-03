Mann bricht bei Unfallflucht durch Dach: Schwer verletzt

Der Schriftzug «Notaufnahme» hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Nach einem Autounfall ist ein Mann in Klein Helle (Mecklenburgische Seenplatte) nach Polizeiangaben geflohen und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Freitag auf ein Garagendach geklettert und eingebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum der Verunglückte geflohen war, wird noch untersucht. Nach ersten Ermittlungen hatte ein mit zwei Insassen besetztes Auto kurz vorher in dem Ort die Friedhofsmauer gerammt, der Wagen wurde dabei schwer beschädigt. Die Insassen - vermutlich zwei Männer - seien geflohen. Nur der Verunglückte wurde bisher gefunden.