Seawolves-Coach: „Freuen uns auf die Herausforderung“

Trainer Christian Held feuert sein Team an.

Rostock (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves wähnt sich in der Partie bei Brose Bamberg am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) vor einer schwierigen Aufgabe. Obwohl der Aufsteiger nach 23 Spieltagen nur einen Erfolg weniger aufweist als der neunmalige deutsche Meister, betonte Cheftrainer Christian Held: „Wir treffen auf eines der heißesten Teams der Liga, das zuletzt fünf Siege in Folge eingefahren hat.“

Zwar kann der Rostocker Coach wieder mit den zuletzt angeschlagenen Profis Derrick Alston Jr. und Stefan Ilzhöfer planen, meinte aber mit Blick auf den Gegner: „Der Bamberger Kader ist unglaublich gut aufgestellt mit einer enormen Qualität auf jeder Position. Seit Saisonbeginn gab es einige Veränderungen im Team. Sie treten seitdem viel gefestigter auf und spielen mit sehr großem Selbstvertrauen.“

So waren die Bamberger mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet, feierten dann aber ausgerechnet bei den Seawolves ihren ersten Sieg. Mittlerweile hat sich der Gastgeber mit den erfahrenen Profis Patrick Miller und Gerel Simmons verstärkt und ist auf den achten Tabellenplatz vorgerückt. „Wenn man den schwierigen Saisonstart rausrechnet, dann sieht man die eigentliche Qualität der Bamberger: Es wäre eine Mannschaft, die um das Heimrecht in den Playoffs spielt“, verwies Held auf die Entwicklung des Gastgebers und ergänzte: „Wir freuen uns auf die Herausforderung und nehmen sie gern an.“

