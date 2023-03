Drehstart für 25 neue Folgen der Krimiserie „Soko Wismar“

Für die beliebte ZDF-Vorabendserie „Soko Wismar“ werden seit dieser Woche 25 neue Folgen in Wismar gedreht. Die 21. Staffel starte im Wald, teilte die Real Film Berlin am Donnerstag mit. Ein Waldbesitzer wird von einem seiner eigenen Bäume erschlagen, die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Für die neue Staffel sind Dreharbeiten bis in den Herbst vorgesehen.