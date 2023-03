2. Bundesliga DFB-Sportgericht setzt Rostock-Verhandlung neu an

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt einen Einspruch des Zweitligisten Hansa Rostock nun am 14. April. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Ursprünglich hätte die Verhandlung bereits am 24. Februar und somit einen Tag vor dem Spiel der Mecklenburger beim FC St. Pauli (0:1) stattfinden sollen.