Hengst nach Befreiung zu versteigern

Die Kreisverwaltung in Neubrandenburg versteigert ein Pferd. Es handelt sich um einen sieben Jahre alten Hengst, für den ein neuer Besitzer gesucht wird, wie ein Sprecher des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte am Donnerstag sagte. Das Pferd sei vom Veterinäramt aus einer nicht tiergerechten Haltung genommen worden. Der braune Warmbluthengst sei „sehr umgänglich“, etwas mager für sein Alter, etwa 1,50 Meter hoch und an Halfter gewöhnt. Der Landkreis könne keinen Preis festlegen. Deshalb solle derjenige das Tier bekommen, der bis 24. März das höchste Gebot abgibt - klar sei aber auch, dass das Veterinäramt ein Auge auf den neuen Hengstbesitzer haben werde.