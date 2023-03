SSC reist selbstbewusst nach Münster: „Sind nicht satt“

Felix Koslowski steht am Spielfeldrand.

Der SSC Palmberg Schwerin kann sich mit einem Sieg beim USC Münster vorerst auf den zweiten Rang in der Tabelle der Volleyball-Bundesliga vorschieben und den SC Potsdam verdrängen. Doch für Trainer Felix Koslowski ist der Blick auf die Topplatzierungen vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19.30 Uhr) zweitrangig. Vielmehr verwies der 38-Jährige darauf, dass Münster zu jenen fünf Teams gehört, die sich um die vier noch zu vergebenen Playoff-Plätze streiten. „Das wird noch spannend. Und der USC wird zu einhundert Prozent darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen.“