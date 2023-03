Vorpommern-Greifswald Umgestaltung in Greifswald soll Hafen und Stadt verbinden

Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister von Greifswald, schaut in die Kamera.

An der Baustelle kam man in Greifswald häufig nicht vorbei. Nun ist die Umgestaltung des Hanserings abgeschlossen und soll mehr Menschen in den südlichen Teil des Museumshafens locken.