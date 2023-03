Weitere Untersuchung für Eisenbahnstrecke nach Usedom

Die Landesregierung unternimmt einen weiteren Schritt für einen möglichen Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke von Ducherow über die Karniner Brücke auf die Insel Usedom. Das Land werde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag geben, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Kabinettsklausur in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Dienstag an. Dies sei Voraussetzung dafür, dass der Bund das Vorhaben fördere. „Und wir wollen in Berlin auf Bundesebene für das Projekt werben“, betonte Schwesig.