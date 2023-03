Gartenhaus brennt nach Heizversuch mit Ofen ab

Beim Versuch, einen Ofen anzuheizen, hat ein Mann in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ein Gartenhaus in Brand gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht in einer Kleingartenanlage. Der 23-Jährige entzündete das Feuer in dem Ofen, das aber sehr schnell außer Kontrolle geraten sein soll.