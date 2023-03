Proteste gegen Energie- und Ukraine-Politik: 2000 Teilnehmer

In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut rund 2000 Menschen gegen Waffenlieferungen in die Ukraine und steigende Lebenshaltungskosten protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag in Rostock und Neubrandenburg sagten, versammelten sich die Protestteilnehmer am Montagabend in 18 Städten zwischen Ludwigslust, Wismar, Waren an der Müritz und Greifswald.

Die meisten Demonstrationsteilnehmer wurden mit mehr als 300 Frauen und Männern in Rostock sowie jeweils rund 200 Menschen in Greifswald, Neubrandenburg und Waren gezählt. Zu Störungen sei es an keinem Ort gekommen.

Im Nordosten kommt es seit Monaten immer montags zu solchen Protestaktionen, die sich aus den früheren Protesten gegen die Corona-Politik entwickelt und an den meisten Orten etwas gewandelt haben.

