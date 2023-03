Prozess gegen Senior wegen Missbrauchs geht weiter

Neubrandenburg (dpa/mv). Vor dem Landgericht Neubrandenburg wird am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen Rentner fortgesetzt, der sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seiner Enkeltochter verantworten muss. Das Landgericht will zunächst noch eine Psychologin zur Schuldfähigkeit des 73-Jährigen hören, danach sind die Plädoyers und später auch das Urteil geplant.

Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn nach Angaben des Landgerichtes bereits ein Geständnis abgelegt. Dadurch blieb dem Mädchen, dass in der Tatzeit zwischen 11 und 13 Jahre alt war, eine Aussage vor Gericht erspart. Die Kammer hatte die Öffentlichkeit aus Gründen des Opferschutzes für Teile des Verhandlung ausgeschlossen.

Der Mann soll sich vierzehn Mal an dem Mädchen sexuell vergangen haben, in drei Fällen soll es sich am Ende um vollendeten Geschlechtsverkehr gehandelt haben. Als die Mutter des Mädchens davon erfuhr, soll sie die Polizei gerufen haben. Der Senior befindet sich in Untersuchungshaft. Die Vorfälle hatten sich in der Wohnung der Familie des Mädchens und später in der Wohnung des Angeklagten ereignet.

