Kabinett tagt in Anklam zur Vorpommern-Politik

Das Landeskabinett will am heutigen Tag (10.00 Uhr) in Anklam über Regionalpolitik und Renten sprechen. „Der Landesteil Vorpommern ist auch in dieser Wahlperiode ein besonderer Schwerpunkt der Landesregierung“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin. Die Stadt Anklam habe zudem eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich.