Schwer verletzter Mann in Treppenhaus entdeckt

Ein schwer verletzter Mann ist nach eigener Aussage in Boizenburg von Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei habe den 25-Jährigen am Sonntagmorgen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses angetroffen, teilte sie am Montag mit. Er sei mit Gesichtsverletzungen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Seiner Aussage nach war er nachts von zwei Unbekannten geschlagen worden, die anschließend sein Handy geraubt hätten. Der Mann wurde nach Aussage eines Polizeisprechers nach einem Hinweis aus dem Haus entdeckt, in dem er nicht wohne. Die Polizei ermittelt.