Fahrradfahrer greift Frauen wiederholt mit Fäkalien an

In Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) hat ein Fahrradfahrer wiederholt Frauen mit Fäkalien attackiert. Bereits Mitte Februar habe ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer eine 13- und eine 35-Jährige angegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr er an ihnen vorbei und schüttete Kot aus einem Behälter über die Opfer, so dass sie stark verschmutzt wurden.