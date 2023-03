Röbel: 28-jähriger Radtke gewinnt Bürgermeisterwahl

Röbel (Mecklenburgische Seenplatte), zweitgrößte Stadt an der Müritz, bekommt einen neuen Bürgermeister. Der 28-jährige Matthias Radtke (parteilos) gewann die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 52,1 Prozent der Stimmen, wie ein Sprecher der Stadtwahlleitung sagte. Für ihn stimmten nach dem vorläufigen Ergebnis 1062 Einwohnerinnen und Einwohner. Der 63 Jahre alte Amtsinhaber Andreas Sprick (CDU), seit 2016 im Amt, kam auf 978 Stimmen (47,9 Prozent). Damit löse der IT-Techniker Radtke, der von der SPD unterstützt wurde, ab dem 5. Juli den bisherigen Bürgermeister Sprick ab.

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Röbel (dpa/mv). Röbel (Mecklenburgische Seenplatte), zweitgrößte Stadt an der Müritz, bekommt einen neuen Bürgermeister. Der 28-jährige Matthias Radtke (parteilos) gewann die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 52,1 Prozent der Stimmen, wie ein Sprecher der Stadtwahlleitung sagte. Für ihn stimmten nach dem vorläufigen Ergebnis 1062 Einwohnerinnen und Einwohner. Der 63 Jahre alte Amtsinhaber Andreas Sprick (CDU), seit 2016 im Amt, kam auf 978 Stimmen (47,9 Prozent). Damit löse der IT-Techniker Radtke, der von der SPD unterstützt wurde, ab dem 5. Juli den bisherigen Bürgermeister Sprick ab.

Die Wahlbeteiligung lag bei 47,8 Prozent der etwa 4400 Wahlberechtigten. Der neue Bürgermeister wurde für sieben Jahre gewählt. In der Stadtvertretung von Röbel hat die SPD 5 Sitze, die CDU 4, die Grünen und eine Wählergemeinschaft haben je 3 und die Linke hat 2 Sitze.

In Mecklenburg-Vorpommern werden 2023 noch mindestens drei hauptamtliche Stadtverwaltungschefs neu bestimmt. Als nächste Kommunen stehen im April in der Nachbarstadt Malchow sowie in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) Bürgermeisterwahlen an. Die größte Wahl 2023 ist im Juni in der Landeshauptstadt Schwerin geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern