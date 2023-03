Seawolves feiern umkämpften Sieg gegen Crailsheim

Die Rostock Seawolves haben vor eigenem Publikum Wiedergutmachung für die klare Niederlage vor einer Woche beim Mitteldeutschen Basketball Club betrieben. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in der Stadthalle in einer umkämpften Partie mit 86:79 (40:32) gegen die Hakro Merlins Crailsheim durch und kamen damit im 23. Saisonspiel zum elften Sieg. Bester Werfer beim Aufsteiger war JeQuan Lewis (26 Punkte).