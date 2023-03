Dressel trifft erstmals: Hansa stoppt Pleitenserie

Hansa Rostock punktet endlich wieder. Nach drei Pleiten in Folge gibt es ein verdientes 1:1 in Hannover. Dressel trifft erstmals für die Rostocker, verschuldet aber auch den unnötigen Ausgleich.

Hannover (dpa/mv). Der FC Hansa Rostock hat seine Pleitenserie in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach drei Niederlagen ohne Torerfolg kamen die Mecklenburger am Sonntag zu einem verdienten 1:1 (1:0) bei Hannover 96 und behaupteten damit nach 24 Spieltagen den 14. Tabellenrang mit zwei Zählern vor Relegationsrang 16.

„Meine Mannschaft hat enorme Leidenschaft gezeigt, viel Mentalität“, lobte Hansa-Coach Patrick Glöckner. „Es war ein ausgeglichenes Spiel“, sagte der 46-Jährige und beklagte: „Schade, dass wir die Führung nicht verteidigen konnten.“

Dennis Dressel (44. Minute) erzielte vor 31 600 Zuschauern in der Heinz-von-Heiden-Arena das Führungstor für die Hanseaten. Max Besuschkow (61.) glich für die Gastgeber aus.

Wie erwartet hatten sich die ersatzgeschwächten Gäste, die ihre Vierer-Abwehrkette komplett neu formieren musste, zu Beginn stürmischen Angriffen zu erwehren. Nach nur acht Minuten lag der Ball auch schon im Netz von Torhüter Markus Kolke. Schiedsrichter Daniel Siebert erkannte den Treffer nach Sichtung des Video-Schiedsrichters wegen eines vorausgegangenen Foulspiels von Hannovers Mittelfeldspieler Sebastian Ernst allerdings nicht an.

Die Szene blieb lange der größte Aufreger einer hektischen und zerfahrenen ersten Halbzeit. Beide Mannschaften fanden nur selten zu geordneten Spielzügen. Verheißungsvolle Torabschlüsse gab es keine.

Auch auf der Tribüne blieb es im Gegensatz zu den Ausschreitungen mehrere Hansa-Anhänger beim 0:1 bei St. Pauli im Millerntorstadion in Hamburg vor zwei Wochen ruhig. Die Polizei in Hannover zog am Nachmittag eine positive vorläufige Einsatzbilanz, die Partie blieb demnach „friedlich und störungsfrei“.

Erst Dressel riss die über 5000 mitgereisten Rostocker Fans in der gut gefüllten Arena von den Sitzen. Der Mittelfeldspieler nahm den Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust an und hob ihn dann mit viel Gefühl in den rechten Winkel. Für den Mittelfeldspieler, der vor dieser Saison vom Drittligisten 1860 München an die Küste kam, war dies sein erster Treffer im Hansa-Trikot. „Ich bin froh über das Tor“, sagte er nach der Partie. „Ich hätte aber gerne gewonnen.“

Dressels Freude über seinen Treffer währte nämlich nicht lange, weil sein Fehler den Hausherren den Ausgleich ermöglichte. Der Defensivmann verlängerte eine Ecke per Kopf zu Besuschkow, der aus Nahdistanz unbedrängt einschießen konnte.

Hansa schüttelte sich und kam zurück. Dass es nicht zum fünften Auswärtssieg langte, lag am Pech und vor allem an Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler. Der Weltmeister von 2014 verwehrte erst einem Kopfball von John Verhoek den Weg ins Tor (69.), parierte dann stark gegen Svante Ingelsson (73.) und war dann auch gegen Ryan Malone (80.) der Sieger.

