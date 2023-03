Betrunkener fährt mit Auto in Gleisbett und flieht

Ein betrunkener Autofahrer ist in Rostock mit seinem Wagen in ein Gleisbett gefahren und hat daraufhin Fahrerflucht begangen. Die betroffene Straßenbahnstrecke wurde am Samstagabend für zwei Stunden gesperrt, wie das Polizeipräsidium in Rostock in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die Polizei hatte den Angaben zufolge das Auto mit angeschaltetem Warnblinklicht vorgefunden. Vom Fahrer habe jede Spur gefehlt. Schließlich fanden die Beamten einen 38 Jahre alten Verdächtigen, der laut Atemalkoholtest 1,34 Promille intus hatte. Gegen ihn laufen nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.