„Widerklang“-Festival gegen Rügener LNG-Terminal endet

Binz (dpa/mv). In Binz auf Rügen geht heute das „Widerklang“-Festival gegen das vor der Insel geplante Terminal für Flüssigerdgas zu Ende. Seit Freitagabend hatte es mehrere Konzerte an verschiedenen Orten im Ostseebad gegeben. Am letzten Tag steht neben weiterer Musik auch eine Lesung mit dem Titel „Rettet den Hering“ auf dem Programm. Die Anbindungsleitung des Terminals soll durch den Greifswalder Bodden verlegt werden, der als Kinderstube für Heringe gilt.

Veranstaltet beziehungsweise unterstützt wird das Festival laut Organisatoren durch Kommunen und Gemeinden von der Insel, den Tourismusverband Rügen, den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Fridays for Future, Greenpeace, Sea Shepherd, Dehoga Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Gruppen.

Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen. Nach dem Mitte Januar offiziell eröffneten Terminal in Lubmin wäre es das zweite in Vorpommern. Das Projekt vor Rügen soll der Energiekonzern RWE im Auftrag der Bundesregierung umsetzen.

