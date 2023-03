Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den dritten Tabellenplatz in der Vorrunde der Bundesliga sicher. Am Samstag siegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim direkten Verfolger Dresdner SC mit 3:0 (25:10, 25:16, 25:20) und kann bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr verdrängt werden. Zudem gelang dem Pokalsieger die Revanche für die 1:3-Niederlage in der Hinrunde.

SSC Palmberg Schwerin gelingt klarer Sieg in Dresden.

Volleyball Schwerin feiert klaren 3:0-Sieg in Dresden: Rang drei sicher

Dresden (dpa/mv). Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den dritten Tabellenplatz in der Vorrunde der Bundesliga sicher. Am Samstag siegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim direkten Verfolger Dresdner SC mit 3:0 (25:10, 25:16, 25:20) und kann bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr verdrängt werden. Zudem gelang dem Pokalsieger die Revanche für die 1:3-Niederlage in der Hinrunde.

Schwerin erwischte einen optimalen Start in die Partie und ließ sich auch durch die kurze Aufholjagd der Dresdnerinnen nicht beirren. Die Mecklenburgerinnen übernahmen schnell wieder die Kontrolle und kamen zu einem klaren Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang war der SSC das dominierende Team und ebnete über das zwischenzeitliche 13:8 den Weg zur 2:0-Führung. Mit fünf Punkten in Serie in der Schlussphase holte sich das Koslowski-Team auch diesen Satz.

Im dritten Durchgang sah es dann lange Zeit nach einem Erfolg für Dresden aus. Doch mit einem 6:0-Lauf entriss der SSC den Gastgeberinnen die zwischenzeitliche 17:13-Führung wieder und machte mit dem ersten von vier Matchbällen dann selbst alles klar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern