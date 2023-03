Aktivisten richtet Forderung und Drohung auch an Greifswald

Die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben auch an Greifswald Forderungen gestellt und mit Störungen gedroht. Die Bewegung habe die Stadt aufgefordert, die Einrichtung eines Gesellschaftsrates zum Thema Klima auf Bundesebene zu unterstützen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ansonsten seien Aktionen in der Hansestadt ab kommenden Montag angekündigt worden. Ein Sprecher der Letzten Generation bestätigte, dass ein entsprechendes Schreiben auch an andere Städte wie etwa Hamburg gegangen sei.