Landgestüt Redefin sagt wegen Glätte Hengstschau ab

Der Schneefall hat auch die Planungen des Landgestütes Redefin (Ludwigslust-Parchim) durcheinander gebracht. Wegen der Glätte auf den straßen können die edlen Hengste nicht wie vorgesehen am Freitagabend in Polzow (Vorpommern-Greifswald) gezeigt werden, teilte das Landgestüt am Freitag mit. Es solle einen Ersatztermin geben, der aber noch nicht feststeht. Am Freitagmorgen hatte es im Süden Mecklenburg-Vorpommerns bis zu zwölf Zentimeter Neuschnee gegeben, was zu etlichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.