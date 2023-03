Auftakt von Festival gegen Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen

Binz (dpa/mv). Von Freitag bis Sonntag soll in Binz auf Rügen das „Widerklang“-Festival ein Zeichen gegen das vor der Insel geplante Terminal für Flüssigerdgas setzen. Geplant sind nach Angaben der Organisatoren Konzerte, Workshops und Lesungen. Veranstaltet beziehungsweise unterstützt werde das Festival durch Kommunen und Gemeinden von der Insel, den Tourismusverband Rügen, den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Fridays for Future, Greenpeace, Sea Shepherd, Dehoga Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Gruppen. Die Veranstaltungen sollen an mehreren Orten in Binz stattfinden.

Als Musiker haben sich etwa die Sänger Alexander Knappe, Marlo Grosshardt und Dirk Zöllner sowie die Jazzsängerin Jacqueline Boulanger mit Band. Der genaue Ablauf war am Donnerstagnachmittag noch Aussage einer Gemeindesprecherin noch nicht final und sollte in Kürze mitgeteilt werden. Bereits Ende Februar hatten etwa 2500 Menschen auf der Insel gegen die Pläne demonstriert.

Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen. Nach dem Mitte Januar offiziell eröffneten Terminal in Lubmin wäre es das zweite in Vorpommern. Das Projekt vor Rügen soll der Energiekonzern RWE im Auftrag der Bundesregierung umsetzen.

