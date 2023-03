Die Hansestadt Rostock will die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ausweiten und dafür auch eine Sporthalle und ein Wohnschiff nutzen. „Die Kommunen haben die Pflicht, Asylsuchende aufzunehmen, unterzubringen und zu integrieren. Über diese Pflicht wird nicht verhandelt werden“, sagte Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung vor rund 250 Bürgerinnen und Bürgern.

Hilfe für Asylsuchende Rostock will Sporthalle als Geflüchtetenunterkunft nutzen

Rostock (dpa/mv). Die Hansestadt Rostock will die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ausweiten und dafür auch eine Sporthalle und ein Wohnschiff nutzen. „Die Kommunen haben die Pflicht, Asylsuchende aufzunehmen, unterzubringen und zu integrieren. Über diese Pflicht wird nicht verhandelt werden“, sagte Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung vor rund 250 Bürgerinnen und Bürgern.

Viele Anwesende kritisierten vor allem, dass Kindern mit der Belegung der Halle im Stadtteil Gehlsdorf die Sportmöglichkeiten genommen würden. Es dürfe nicht alles auf den Schultern der Kindern ausgetragen werden, die durch die Corona-Pandemie ohnehin viel gelitten hätten, sagte eine Mutter, die für ihren Redebeitrag lautstarken Beifall bekam. Man werde vor vollendete Tatsachen gestellt, kritisierte sie. Die Sporthalle soll Platz für rund 100 Geflüchtete bieten.

Geplant ist zudem bis Ende Juli ein zweites Containerdorf in einem Gewerbegebiet im Osthafen mit zweistöckigen Containeraufbauten mit 200 bis 250 Plätzen. Mit Blick auf das Wohnschiff sei man in guten Verhandlungen, so Bockhahn. Es soll ab Mai im Stadthafen liegen und bis zu 200 Plätze bieten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in der Hansestadt in diesem Jahr mit Stand Anfang März bereits 327 Asylbewerber zugewiesen und damit fast so viele wie im gesamten Vorjahr (415). Im Gesamtjahr 2023 rechnet Rostock mit rund 1000 Asylsuchenden, die zugewiesen werden. Dazu kämen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Aus der Ukraine seien im vergangenen Jahr 3200 Menschen nach Rostock gekommen.

Mecklenburg-Vorpommern bekommt nach dem Länder-Verteilsystem, dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, 2,1 Prozent der bundesweiten Asylbewerber zugewiesen und Rostock davon 13,3 Prozent. In Rostock werden in mehreren Stadtteilen bereits Gemeinschaftsunterkünfte betrieben, darunter ein Containerdorf im Stadtteil Marienehe. Zum Stichtag 28. Februar waren zudem insgesamt 350 Wohnungen angemietet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern