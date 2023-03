FDP will Enquete-Kommission zu Flüchtlingsfragen

Angesichts der aktuellen Herausforderungen bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen will die FDP im Schweriner Landtag eine weitere Enquete-Kommission einsetzen lassen. Der Sonderausschuss, dem mindestens 13 Abgeordnete und 12 externe Fachleute angehören würden, solle sich mit dem Thema „Chancen der Zuwanderung erkennen und nutzen“ befassen. „Die Situation wird jeden Tag brenzliger und der Unmut der Bürger wächst und wächst. Wir dürfen die Kommunen nicht weiter im Regen stehen lassen“, begründete der FDP-Landtagsabgeordnete David Wulff am Donnerstag in Schwerin den Vorstoß. Über den Antrag solle in der März-Sitzung des Landtags beraten werden. Derzeit arbeiten im Parlament bereits drei solcher Kommissionen.