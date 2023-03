Weniger Verdachtsfälle auf fFehler bei TK-Versicherten

Im vergangenen Jahr ist nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) in Mecklenburg-Vorpommern 78 Mal von bei ihr versicherten Menschen der Verdacht auf einen medizinischen Behandlungsfehler angezeigt worden. Die Zahl der Fälle habe sich damit im Vergleich zu 2021 um etwa ein Viertel verringert. Das teilte die TK, die nach eigenen Angaben mit rund 200 000 Versicherten drittgrößte Krankenkassen im Nordosten ist, am Donnerstag in Schwerin mit. Erfahrungsgemäß seien chirurgische Eingriffe der häufigste Grund für die Anzeige möglicher Behandlungsfehler, gefolgt von zahnmedizinischen Behandlungen sowie den Bereichen Allgemeinmedizin und Geburtshilfe/Gynäkologie.