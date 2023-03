Verkehr A14 in Richtung Dresden bis Freitagnachmittag voll gesperrt

Die Autobahn 14 ist am Donnerstagmorgen wie geplant zwischen der Anschlussstelle Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin in Richtung Dresden für Bauarbeiten voll gesperrt worden. „Die Arbeiten haben planmäßig begonnen. Auch das Aufstellen der transportablen Schutzeinrichtung läuft bisher reibungslos“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Sperrung soll bis Freitag, 17.00 Uhr, aufrecht erhalten werden.