MV meldet zweitbestes Tourismusjahr seit der Wende

Die Tourismusbranche im Nordosten ist nach den heftigen Turbulenzen der Corona-Pandemie klar auf Erholungskurs. 2022 wurden 7,4 Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt. Das sei ein Plus von 34,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, teilte der MV-Tourismusverband am Dienstag bei der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin mit. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich laut Statistischem Landesamt binnen Jahresfrist um 19,6 Prozent auf 31,8 Millionen. „Wir bewegen uns insgesamt wieder in Richtung Vorkrisenniveau. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet das zweitbeste Ergebnis nach den Rekordwerten vor der Pandemie im Jahr 2019“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).