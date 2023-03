Christoph Morgen: Fachpersonal Schlüssel für Neustart

Trotz der noch offenen Entscheidungen zu weiteren Firmenansiedlungen an den drei Standorten der früheren MV Werften hält Insolvenzverwalter Christoph Morgen den Neustart für gelungen. „Das Insolvenzverfahren ist unerwartet erfreulich verlaufen. Es gibt an allen Standorten Beschäftigungsperspektiven“, sagte Morgen am Dienstag in Schwerin. So sei es gelungen, mit der Ansiedlung des Marinearsenals in Rostock-Warnemünde 500 Arbeitsplätze zu sichern. Bis spätestens Mai würden in Wismar wieder 500 Schiffbauer beschäftigt sein, die dort unter anderem das große Kreuzfahrtschiff fertigstellen sollen.