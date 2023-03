Landgestüt Redefin führt Hengste diesmal in Vorpommern vor

Mecklenburg-Vorpommerns Landgestüt Redefin (Ludwigslust-Parchim) präsentiert seine Hengste am 10. März in Vorpommern. Wie das Schweriner Agrarministerium am Dienstag mitteilte, werden die Zuchttiere verschiedener Rassen in der Reithalle eines Pferdezuchtbetriebes in Polzow (Vorpommern-Greifswald) vorgeführt. Die Hengste gehören zu den Sparten Dressur und Springen. Zwischen den Orten liegen über die A20 rund 300 Kilometer. Die Zuchttiere stammen laut Ministerium von namhaften Hengstvorfahren, wie Chacco Blue, Toulon oder Estobar NRW ab.