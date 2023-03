Festival: Gegner von LNG-Plänen wollen mobil machen

Mit Musik wollen Gegner des vor Rügen geplanten Terminals für Flüssigerdgas am Wochenende auf der Insel Stimmung machen. Unter dem Motto „Widerklang – Musik für Rügen gegen LNG“ sind in Binz von Freitag bis Sonntag Konzerte, Workshops und Lesungen geplant. Das genaue Programm solle in Kürze veröffentlicht werden, sagten die Organisatoren am Dienstag. Die Gemeinde Binz rechnet nach eigenen Angaben mit Tausenden Besuchern. Zahlreiche öffentliche Orte in Binz seien für das Wochenende für die Veranstaltungen reserviert.

Binz (dpa/mv). Mit Musik wollen Gegner des vor Rügen geplanten Terminals für Flüssigerdgas am Wochenende auf der Insel Stimmung machen. Unter dem Motto „Widerklang – Musik für Rügen gegen LNG“ sind in Binz von Freitag bis Sonntag Konzerte, Workshops und Lesungen geplant. Das genaue Programm solle in Kürze veröffentlicht werden, sagten die Organisatoren am Dienstag. Die Gemeinde Binz rechnet nach eigenen Angaben mit Tausenden Besuchern. Zahlreiche öffentliche Orte in Binz seien für das Wochenende für die Veranstaltungen reserviert.

Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen. Nach dem Mitte Januar offiziell eröffneten Terminal in Lubmin wäre es das zweite in Vorpommern. Das Projekt vor Rügen soll der Energiekonzern RWE im Auftrag der Bundesregierung umsetzen.

Ende Februar demonstrierten bereits rund 2500 Gegner der Pläne auf Rügen. Fast alle Insel-Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen haben zudem einen Aufruf gegen die Pläne unterzeichnet. Auch jenseits der Insel regt sich im Nordosten starker Widerstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern