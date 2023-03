Zahl der Vereine im Nordosten rückläufig

Die Zahl der Vereine in Mecklenburg- Vorpommern hat nach Zahlen des Stifterverbandes weiter abgenommen. Für das vergangene Jahr sind in einem bundesweiten Vergleich im Nordosten 12 196 Vereine aufgelistet - das waren 1,5 Prozent weniger als 2019 und 5,5 Prozent weniger als vor zehn Jahren (2022). Von den 16 Bundesländern rangiert Mecklenburg-Vorpommern damit an viertletzter Stelle. Nur Bremen (3597), Hamburg (10.100) und das Saarland (10.457) hatten noch weniger Vereine. Die meisten Vereine gab es in Nordrhein-Westfalen und Bayern mit 121 823 beziehungsweise 93.288.