Energie- und Flüchtlingspolitik: 1800 Leute protestieren

In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut etwa 1800 Menschen für Frieden und gegen die Energie- und Flüchtlingspolitik des Bundes protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, versammelten sich die Protestteilnehmer am Montagabend in 16 Städten. So wurden vor allem die Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert und verstärkte diplomatische Bemühungen zur Lösung des Ukraine-Konfliktes gefordert. Die meisten Demonstrationsteilnehmer wurden mit jeweils mehr als 300 Frauen und Männern in Rostock und Greifswald gezählt.