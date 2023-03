Sechs mutmaßliche Dealer festgesetzt: 100 Beamte im Einsatz

Bei einem Großeinsatz von Polizei und Zoll in Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Gegen fünf von ihnen lagen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin bereits Haftbefehle vor. Gegen den sechsten sei am Montag Haftbefehl beim Amtsgericht Wismar beantragt worden. Bei Durchsuchungen in Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg seien unter anderem mehr als ein Kilogramm Marihuana, 150 Gramm Kokain und 500 Gramm Amphetamin sichergestellt worden, außerdem 53 000 Euro Bargeld, Waffen, mehrere hochwertige Fahrzeuge, Uhren und Schmuck. Mehr als 100 Beamte seien im Einsatz gewesen.