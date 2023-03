Hund stirbt in brennender Gartenlaube

In einer brennenden Gartenlaube in Parchim ist am frühen Sonntagmorgen ein Hund verendet. Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte die Gartenlaube im Landkreis Ludwigslust-Parchim Feuer gefangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 32-jährige Pächter der Gartenlaube hatte diese kurz zuvor verlassen, seinen Hund ließ er in dem Gartenhäuschen zurück, wie es hieß. Das Holzgebäude brannte vollständig nieder. Menschen kamen bei dem Feuer laut Polizei nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.