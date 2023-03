Feiertag Freier Eintritt in Schlossmuseen für Frauen am 8. März

Frauen haben am Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, freien Eintritt in den Schlossmuseen Schwerin und Ludwigslust sowie im Jagdschloss Granitz auf Rügen. Dies teilten die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) am Montag mit. Der 8. März ist in diesem Jahr erstmals ein gesetzlicher Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern. Das Schlossmuseum Schwerin und das Schloss Ludwigslust sind den Angaben zufolge von 10 bis 17 Uhr, das Jagdschloss Granitz ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.