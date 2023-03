Gestrandete Schute am Prerower Strand geborgen

Der vor einer Woche vor Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestrandete Transportponton ist am Samstagnachmittag erfolgreich freigeschleppt worden. Eine Reihe glücklicher Umstände habe dem Bergungsteam dabei in die Hände gespielt, sagte Umweltminister Till Backhaus.

Prerow (dpa/mv). Der vor einer Woche vor Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestrandete Transportponton ist am Samstagnachmittag erfolgreich freigeschleppt worden. Eine Reihe glücklicher Umstände habe dem Bergungsteam dabei in die Hände gespielt, sagte Umweltminister Till Backhaus.

„Mit dem heute einsetzenden Nordwestwind ist das Wasser in der Prerowbucht um weitere gut 20 Zentimeter gestiegen und hat dem Bergungsteam genau die Handbreit Wasser unter dem Kiel des Pontons beschert, die nötig war, um das Arbeitsschiff im dritten Anlauf aus dem strandnahen Bereich vor Prerow in tiefes Wasser zu ziehen“, sagte der SPD-Politiker. Am Ende sei daher nur noch ein Schlepper notwendig gewesen, um die Bergung zum Erfolg zu führen. „Wind und Welle, die das Ponton hatten stranden lassen, haben geholfen, sie auch wieder freizukriegen.“

Bei Prerow entsteht derzeit ein Inselhafen, für den die Schute Baumaterialien aus Skandinavien zum Norddarß transportiert hatte. Nach dem erfolgreichen Bergungsmanöver wird die Schute den Angaben zufolge durch Taucher auf Schäden im Unterwasserbereich untersucht. Anschließend wird es von einem Schlepper wieder nach Norwegen transportiert, um weitere Granitsteine für den Aufbau des Wellenbrechers in den Baubereich zu führen.

