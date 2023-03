Nordwestmecklenburg Auto geht an Raststätte an der A20 in Flammen auf

Ein Auto ist mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an der Autobahn 20 bei Glasin (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Flammen aufgegangen. Angaben der Polizei vom Samstag zufolge, brannte der Wagen am Freitagabend an der Raststätte „Fuchsberg“ in voller Ausdehnung. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen hielten sich zu der Zeit nicht in dem Auto auf. Sie hätten den Angaben zufolge während der Fahrt zuvor keine Auffälligkeiten an dem Wagen bemerkt.