Unfallverursacher verweigert Alkoholtest: Greift zur Flasche

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Greifswald einen Unfall verursacht und anschließend während der polizeilichen Maßnahmen noch versucht, eine Flasche Korn zu leeren. Der 49-Jährige habe am Freitagabend beim Einparken ein Auto gerammt und dabei einen Schaden von etwa 3000 Euro hinterlassen, teilte die Polizei am frühen Samstag mit.