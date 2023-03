Hansa Rostock: Einstieg in den Frauen- und Mädchenfußball

Der FC Hansa Rostock steigt zur neuen Saison in den Frauen- und Mädchenfußball ein. „Ziel ist der schrittweise Aufbau des Frauen- und Mädchenfußballs im Verein und damit die Etablierung auch im Breitensport“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Zweitligisten. Seit Februar arbeitet Frank Goesch als Koordinator Frauen- und Mädchenfußball an der Schaffung der Rahmenbedingungen.